Başkan Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına mesaj! "Yorulan olursa dinlendirecek, koşmaya devam edeceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda iktidarın 24. yılı dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bugüne kadar elde ettiği başarıların milletin ve teşkilatın ortak eseri olduğunu vurgulayan Erdoğan, ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Teşkilata birlik ve beraberlik mesajı veren Erdoğan, "Yorulan, nefesi kesilen, şevkini kaybeden olursa bir süre dinlendirecek, çok daha büyük bir aşkla koşmaya devam edeceğiz" dedi.