BM Habitat Direktörü Şerif A Haber’e konuştu: Oradaki acıyı ve kederi hissettim

Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Şerif, asrın felaketi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte Gaziantep'i ziyaret etti. Şerif, bölge ile ilgili gözlemlerini A Haber ekibinden Neslihan Önder'e anlattı. Büyük bir yıkıma şahit olduğunu söyleyen Şerif, devletin bölgede kurduğu konteyner ve çadır kentlerdeki çalışmanın takdire şayan olduğunu dile getirdi.

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