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BM Habitat Direktörü Şerif A Haber’e konuştu: Oradaki acıyı ve kederi hissettim

A Haber
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Giriş: 27.02.2023 09:13
Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Şerif, asrın felaketi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte Gaziantep'i ziyaret etti. Şerif, bölge ile ilgili gözlemlerini A Haber ekibinden Neslihan Önder'e anlattı. Büyük bir yıkıma şahit olduğunu söyleyen Şerif, devletin bölgede kurduğu konteyner ve çadır kentlerdeki çalışmanın takdire şayan olduğunu dile getirdi.
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