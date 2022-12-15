15 Aralık 2022, Perşembe
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BM Genel Kurulu’ndan Türkiye'nin sunduğu 'sıfır atık' kararına kabul! kararla 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi", BM Genel Kurulu kararıyla desteklendi. Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir kalkınma planları kapsamında sunduğu "sıfır atık" kararı BM Genel Kurulunda kabul edildi. Genel Kurul, bu karar ile 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etti.