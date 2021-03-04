Bitlis'te düşen askeri helikoptere saldırı/sabotaj ihtimali var mı? Gürsel Tokmakoğlu A Haber'de anlattı

Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, Bitlis'te düşen askeri helikopter kazasıyla ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Yaşanan olayda saldırı/sabotaj ihtimali var mı? İlk rapor ne zaman çıkar? sorularına yanıt veren Tokmakoğlu, vatandaşlara bir de "sosyal medya" uyarısı yaptı. İşte canlı yayındaki o çarpıcı açıklamalar.