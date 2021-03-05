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Bitlis şehitleri için devlet töreni
Bingöl'den Tatvan'a giden Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopterin dün düşmesi sonucu 11 Mehmetçik şehit oldu, 2 asker yaralandı. Şehit askerler arasında 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da var. Kahraman şehitler için Ankara'da tören düzenleniyor. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
Bingöl'den Tatvan'a giden Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopterin dün düşmesi sonucu 11 Mehmetçik şehit oldu, 2 asker yaralandı. Şehit askerler arasında 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da var. Kahraman şehitler için Ankara'da tören düzenleniyor. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.