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Bitlis şehitleri için devlet töreni

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Giriş: 05.03.2021 13:28
Güncelleme:05.03.2021 13:33
Bingöl'den Tatvan'a giden Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopterin dün düşmesi sonucu 11 Mehmetçik şehit oldu, 2 asker yaralandı. Şehit askerler arasında 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da var. Kahraman şehitler için Ankara'da tören düzenleniyor. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

Bingöl'den Tatvan'a giden Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopterin dün düşmesi sonucu 11 Mehmetçik şehit oldu, 2 asker yaralandı. Şehit askerler arasında 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da var. Kahraman şehitler için Ankara'da tören düzenleniyor. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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