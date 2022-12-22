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BİTLİS ÇAYI VİYADÜĞÜ hizmete açıldı! Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan A Haber'e özel açıklamalar

A Haber
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Giriş: 22.12.2022 15:39
Bitlis Çayı Viyadüğü hizmete açıldı. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Viyadükte 15 bin 600 ton çelik kullanıldı. Trafik kazalarını yüzde 82 oranında azalttık." ifadelerini kullandı.
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