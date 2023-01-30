30 Ocak 2023, Pazartesi
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Bir yanda Cumhur diğer yanda Millet İttifakı! İşte seçime doğru ittifakların 5 yıllık karnesi
Seçim tarihi gün gün yaklaşıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı ve uygulayacağı programı belli. Ancak Millet İttifakı'nda durum tam tersi. Aday krizi devam ediyor. En önemli konuların başını çeken terörle mücadelede bile belirsizlik yaşanıyor. İki ittifak 5 yılda neler yaptı? İşte tüm detaylar…