Bir saadet zinciri vurgunu daha! Binlerce kişiyi 'Ankaway' ile çarptılar

Son dakika haberine göre; İnternetten reklâm izleyerek gelir elde etme vaadi ile yüzlerce kişiden para toplayan şebeke yakayı ele verdi. Sistemi kuran Eren Düzyol, kayınbiraderi Halil Başoğlu ve yazılımcı Muhammet Satıroğlu ile birlikte 9 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılık davası açıldı.