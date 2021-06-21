21 Haziran 2021, Pazartesi
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Bir saadet zinciri vurgunu daha! Binlerce kişiyi 'Ankaway' ile çarptılar
Son dakika haberine göre; İnternetten reklâm izleyerek gelir elde etme vaadi ile yüzlerce kişiden para toplayan şebeke yakayı ele verdi. Sistemi kuran Eren Düzyol, kayınbiraderi Halil Başoğlu ve yazılımcı Muhammet Satıroğlu ile birlikte 9 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılık davası açıldı.