Bir CHP klasiği! Vaat var icraat yok! Kılıçdaroğlu yine gündemde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda vaadlerde bulundu. CHP'li belediyeler son dönemlerde verdikleri vaadleri yerine getirmeme konusunda gündem olurken Kılıçdaroğlu'nun paylaşımındaki bir detay ise sosyal medyada büyük tepki çekti. Cumhur İttifakı'na destek veren hesapları sürekli troll olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu'nun yaptığı paylaşımı beğenen ve paylaşan hesapların çoğunun bot hesap olduğu ve videoya bot basıldığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin yapacağı açıklama merakla beklenirken, çok sayıda vatandaş paylaşımın altında konuya ilişkin yorumda bulundu.