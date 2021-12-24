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Bilim Kurulu üyesi verileri açıkladı! TURKOVAC, Sinovac'tan daha etkili

AA
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Giriş: 24.12.2021 10:56
Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC, acil kullanım onayı aldı ve seri üretimine başlandı. Yapılan çalışmalar sonucu yerli aşı Turkovac'ın etkililik ve güvenliğinin kanıtlandığını belirten Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Turkovac'ın ülkemizde uygulanan diğer inaktif aşı olan Sinovac'a göre daha etkin olduğu ortaya koyuldu" dedi.
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