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Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı

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Giriş: 22.07.2020 22:47
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu. Bayram için uyarıda bulunan Bakan Koca, "Toplu bayramlaşma yapılmamalı, kalabalık bayram yemekleri düzenlenmemelidir. Ziyaretler sınırlı, bayramlaşmalar telefonla yapılmalıdır." dedi. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Rüya Akkuş bildirdi.
Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı
Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı
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