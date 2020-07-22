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Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu. Bayram için uyarıda bulunan Bakan Koca, "Toplu bayramlaşma yapılmamalı, kalabalık bayram yemekleri düzenlenmemelidir. Ziyaretler sınırlı, bayramlaşmalar telefonla yapılmalıdır." dedi. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Rüya Akkuş bildirdi.