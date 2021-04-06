06 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bildirinin perde arkasında ne var? A Haber'de değerlendirdiler

Bildirinin perde arkasında ne var? A Haber'de değerlendirdiler

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.04.2021 11:42
Güncelleme:06.04.2021 12:29
Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. 4 Nisan gecesi 104 amiral tarafından yayımlanan bildiriye tepki gösteren Bahçeli, "Bu bal gibi darbe çağrısıdır" dedi ve "104 amiral kara bir lekedir" şeklinde konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Bahçeli, "Sahte olan gündem mi yoksa sen misin?" ifadeleriyle tepki gösterdi. Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enes Bayraklı ve Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Pazarcı, "Bu açıklamayı yapanlar, emperyalist ülkelerin hak ve hukukunu koruyorlar" dedi.
Devlet Bahçeliden önemli açıklamalar DEVLET BAHÇELİ'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yaşanmaz bir kent oldu
Yaşanmaz bir kent oldu
Flaş açıklamalar: Bir darbe girişimidir!
Flaş açıklamalar: Bir darbe girişimidir!
Türkiye ve Azerbaycan ordularından ortak tatbikat
Türkiye ve Azerbaycan ordularından ortak tatbikat
Bildirinin perde arkasında ne var?
Bildirinin perde arkasında ne var?
Teröre büyük darbe
Teröre büyük darbe
Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar
Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar
Türkiye’ye 15 büyük saldırının şifreleri
Türkiye’ye 15 büyük saldırının şifreleri
Emekli amirallere kritik sorular
Emekli amirallere kritik sorular
Ankara'da Vadi operasyonu
Ankara'da "Vadi" operasyonu
Sızma girişimindeki teröristlere ağır darbe!
Sızma girişimindeki teröristlere ağır darbe!
AB'den Türkiye'ye kritik ziyaret
AB'den Türkiye'ye kritik ziyaret
4 ilde şafak vakti uyuşturucu operasyonu
4 ilde şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Daha Fazla Video Göster