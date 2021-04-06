Bildirinin perde arkasında ne var? A Haber'de değerlendirdiler

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. 4 Nisan gecesi 104 amiral tarafından yayımlanan bildiriye tepki gösteren Bahçeli, "Bu bal gibi darbe çağrısıdır" dedi ve "104 amiral kara bir lekedir" şeklinde konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Bahçeli, "Sahte olan gündem mi yoksa sen misin?" ifadeleriyle tepki gösterdi. Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enes Bayraklı ve Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Pazarcı, "Bu açıklamayı yapanlar, emperyalist ülkelerin hak ve hukukunu koruyorlar" dedi.

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