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Biden’dan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Cesaret liderlik diplomasi…

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Giriş: 12.07.2023 22:40
Güncelleme:12.07.2023 22:40
ABD Başkanı Joe Biden, NATO zirvesi kapsamında Başkan Erdoğan ile görüşmesine dair çok kritik bir mesaj paylaştı. Biden, İsveç’in NATO’ya üyeliği üzerinden Başkan Erdoğan’ın yürüttüğü sıkı diplomasiye dikkat çekerek teşekkürlerini iletti. Başkan Erdoğan’ın duruşunu ise Biden, “Cesaret liderlik diplomasi…” kelimeleri ile özetledi.
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