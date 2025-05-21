Bıçak suç aleti sayıldı mı sayılmadı mı?

‘Mattia Ahmet Minguzzi’ cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Kriminal rapora göre Minguzzi’nin ölümüne yol açan bıçak, “suç aleti” sayılmadı. Bu karar yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Ancak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, devam eden cinayet davasında bıçağın "suç eşyası olmaktan çıkarılmadığını" açıkladı. Peki bu gelişme, davanın seyrini nasıl etkileyecek?

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