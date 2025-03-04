04 Mart 2025, Salı
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Beykoz Belediyesi'nde ihale yolsuzluğu nasıl yapıldı? WhatsApp grubundaki konuşmaları ortaya çıktı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ne ile suçlanıyor? İhale soruşturmasında kimler tutuklandı? İhale yolsuzluğu nasıl yapıldı? A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı. İşte WhatsApp üzerinden kurdukları "Beykoz Kahvecisi" adlı gruptaki konuşmalar...