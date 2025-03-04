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Beykoz Belediyesi’nde ihale yolsuzluğu nasıl yapıldı? WhatsApp grubundaki konuşmaları ortaya çıktı

Beykoz Belediyesi'nde ihale yolsuzluğu nasıl yapıldı? WhatsApp grubundaki konuşmaları ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.03.2025 11:32
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ne ile suçlanıyor? İhale soruşturmasında kimler tutuklandı? İhale yolsuzluğu nasıl yapıldı? A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı. İşte WhatsApp üzerinden kurdukları "Beykoz Kahvecisi" adlı gruptaki konuşmalar...
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Beykoz Belediyesi’nde ihale yolsuzluğu nasıl yapıldı? WhatsApp grubundaki konuşmaları ortaya çıktı
WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı
WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı
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