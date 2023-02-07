Beşiktaşlı futbolculardan depremzedeler için yardım çağrısı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerde acı bilanço korkutmaya devam ederken; spor camiasından yardım çağrıları gelmeye devam ediyor. Beşiktaşlı futbolcular Cenk Tosun, Josef de Souza, Necip Uysal ve Atiba Hutchinson, çektikleri videolarla Beşiktaş taraftarlarına destek çağrısında bulundu.