07 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Beşiktaşlı futbolculardan depremzedeler için yardım çağrısı

Beşiktaşlı futbolculardan depremzedeler için yardım çağrısı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.02.2023 09:19
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerde acı bilanço korkutmaya devam ederken; spor camiasından yardım çağrıları gelmeye devam ediyor. Beşiktaşlı futbolcular Cenk Tosun, Josef de Souza, Necip Uysal ve Atiba Hutchinson, çektikleri videolarla Beşiktaş taraftarlarına destek çağrısında bulundu.
Beşiktaş’tan depremzedeler için çağrı
Beşiktaş'tan depremzedeler için çağrı
28 saat sonra mucize kurtuluş!
28 saat sonra mucize kurtuluş!
Kahramanmaraş’ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem
Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem
Gaziantep’te son durum
Gaziantep’te son durum
Hatay’da yangın kontrol altına alındı!
Hatay’da yangın kontrol altına alındı!
Adıyaman’dan son durum ne?
Adıyaman’dan son durum ne?
Depremde yaralanan vatandaşlar İstanbul’da
Depremde yaralanan vatandaşlar İstanbul'da
TCG İskenderun yaralıları Mersin’e taşıyor
TCG İskenderun yaralıları Mersin'e taşıyor
Hatay’da sahra hastanesi kurulacak
"Hatay’da sahra hastanesi kurulacak"
PÖH enkaz altından bir çocuğu çıkardı
PÖH enkaz altından bir çocuğu çıkardı
Hava kuvvetleri devrede
Hava kuvvetleri devrede
Enkaz altından çıkartılan vatandaş A Haber’e konuştu
Enkaz altından çıkartılan vatandaş A Haber'e konuştu
Daha Fazla Video Göster