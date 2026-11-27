Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçında tribünler karıştı: Gürcistan polisi Beşiktaş taraftarına saldırdı
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş ile İsrailli Hapoel Beer Sheva arasında oynanan karşılaşmada tribünler karıştı. Gürcistan polisi, Filistin bayrakları ve Gazze'ye destek pankartları açan siyah-beyazlı taraftarlara biber gazı ve coplarla müdahale etti. Olaylarda yaralananlar oldu. A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'ın Serdal Adalı'yı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ve süreci yakından takip ettiklerini söylediğini aktardı.
Büşra ArgaEditör
Büşra Arga ahaberinternet@ahaber.com.tr