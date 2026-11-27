Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçında tribünler karıştı: Gürcistan polisi Beşiktaş taraftarına saldırdı

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş ile İsrailli Hapoel Beer Sheva arasında oynanan karşılaşmada tribünler karıştı. Gürcistan polisi, Filistin bayrakları ve Gazze'ye destek pankartları açan siyah-beyazlı taraftarlara biber gazı ve coplarla müdahale etti. Olaylarda yaralananlar oldu. A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'ın Serdal Adalı'yı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ve süreci yakından takip ettiklerini söylediğini aktardı.