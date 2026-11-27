Anlaşmalı boşanma protokollerinde emsal karar! Yargıtay 10 yıllık soyadı şartını yasaya aykırı buldu
Yargıtay, anlaşmalı boşanma protokollerine ilişkin emsal niteliğinde bir karara imza attı. Anlaşmalı boşanan bir çiftin protokolünde yer alan, kadının 10 yıl boyunca eski eşinin soyadını kullanmasına ilişkin madde, Adalet Bakanlığının temyiz başvurusu üzerine Yargıtaya taşındı. Yüksek mahkeme, soyadı kullanımını zorunlu kılan maddeyi yasaya aykırı bularak ilk derece mahkemesinin kararını bozdu.
Doğukan HavuzEditör
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