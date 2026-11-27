Murat Kurum'dan Özgür Özel'e "COP31" tepkisi: Dayatmaya boyun eğmedik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Kurum, Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi üzerinden hükümeti eleştiren Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki göstererek, "Biz Antalya'da hiçbir ülkenin dayatmasına boyun eğmedik" dedi. Kurum, TOKİ'yi hedef alan muhalefete de sessiz kalmadı.