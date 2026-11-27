Mekke İttifakı Pakistan'da toplanıyor! Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan kritik savunma zirvesi

Pakistan'ın başkenti İslamabad, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın katılımıyla iki gün sürecek kritik savunma zirvesine ev sahipliği yapıyor. Zirvede Husilerin saldırıları, ortak savunma anlaşmasının kurumsallaşması ve yeni üyelerin katılımı ele alınacak. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif ise İsrail kaynaklı yeni bir çatışma ihtimaline dikkat çekti. Zirveye ilişkin ayrıntıları A Haber muhabiri Fakhur Rahman aktardı.