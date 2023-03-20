Berat Albayrak döneminde Türkiye'nin emarı çekildi! Türkiye'nin ilk Bor Karbür Tesisi'ni A Haber'de değerlendirdiler: Ülkenin kaderine tesir eden...

Türkiye’nin ilk Bor Karbür Tesisi açıldı. Tesis ekonomiye ne kazandıracak? Bu süreçte neler yaşandı? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer, konu ile ilgili detayları anlattı.

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