20 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Berat Albayrak döneminde Türkiye'nin emarı çekildi! Türkiye'nin ilk Bor Karbür Tesisi'ni A Haber'de değerlendirdiler: Ülkenin kaderine tesir eden...

Berat Albayrak döneminde Türkiye'nin emarı çekildi! Türkiye'nin ilk Bor Karbür Tesisi'ni A Haber'de değerlendirdiler: Ülkenin kaderine tesir eden...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.03.2023 11:09
Güncelleme:20.03.2023 11:09
Türkiye’nin ilk Bor Karbür Tesisi açıldı. Tesis ekonomiye ne kazandıracak? Bu süreçte neler yaşandı? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer, konu ile ilgili detayları anlattı.
O dönemde Türkiyenin emarı çekildi O DÖNEMDE TÜRKİYE'NİN EMARI ÇEKİLDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyareti bugün!
Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyareti bugün!
O dönemde Türkiye’nin emarı çekildi
O dönemde Türkiye'nin emarı çekildi
6’lı koalisyonda kriz çıkardı!
6'lı koalisyonda kriz çıkardı!
AK Parti’de seçim mesaisi sürüyor!
AK Parti’de seçim mesaisi sürüyor!
Seçmen listeleri bugün askıya çıktı!
Seçmen listeleri bugün askıya çıktı!
Nevruz kutlamasında terör propagandası
Nevruz kutlamasında terör propagandası
CHP koltuk savaşları! Ortalık karışacak
CHP koltuk savaşları! Ortalık karışacak
Adaylığını ilan etti! Bugün başvuru yapacak
Adaylığını ilan etti! Bugün başvuru yapacak
6’lı koalisyonda krizler bitmiyor!
6’lı koalisyonda krizler bitmiyor!
İstanbul’da sabah trafiği!
İstanbul'da sabah trafiği!
3 felaketten sağ kurtuldu
3 felaketten sağ kurtuldu
KKTC adımı Rum kesimi rahatsız etti
KKTC adımı Rum kesimi rahatsız etti
Daha Fazla Video Göster