23 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Belediyelerde terör soruşturmaları

Belediyelerde terör soruşturmaları

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.12.2022 17:17
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Belediyelerde çalışan terör örgütleri ile iltisaklı şahıslar" raporunu 11 maddede özetleyerek kamuoyu ile paylaştı. Rapordan başlıkları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan Hollanda Başbakanı ile görüştü
Başkan Erdoğan Hollanda Başbakanı ile görüştü
Belediyelerde terör soruşturmaları
Belediyelerde terör soruşturmaları
HDP’nin Libya ziyareti ne anlama geliyor?
HDP'nin Libya ziyareti ne anlama geliyor?
Avusturya’da PKK’nın çağrısına ret!
Avusturya’da PKK’nın çağrısına ret!
TTB Başkanı Fincancı için mütalaa açıklandı
TTB Başkanı Fincancı için mütalaa açıklandı
Sağlık Bakanlığının çelik kanatları!
Sağlık Bakanlığının çelik kanatları!
CHP’den vekillere “laiklik” vurgusu talimatı
CHP’den vekillere “laiklik” vurgusu talimatı
Kılıçdaroğlu’nun iftiralarına sert çıktı
Kılıçdaroğlu’nun iftiralarına sert çıktı
İstanbul’da terör operasyonu: 12 gözaltı
İstanbul'da terör operasyonu: 12 gözaltı
Gazi kale ayağa kaldırıldı
Gazi kale ayağa kaldırıldı
Mevlana Müzesi’ne ziyaretçi akını
Mevlana Müzesi’ne ziyaretçi akını
FETÖ’cüler Atina’ya nasıl kaçıyor?
FETÖ'cüler Atina'ya nasıl kaçıyor?
Daha Fazla Video Göster