İmamoğlu davasında "para kuleleri" iddiası: Fatih Keleş getirdi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davanın 28'inci duruşma gününde eski CHP İstanbul Basın Danışmanı Mustafa Can Poyraz'ın çapraz sorgusu yapıldı. Savcının “Para sayma görüntülerindeki paralar il binasına nasıl getirildi?” sorusuna Poyraz, “Fatih Keleş getirdi, biz de oradaydık” yanıtını verdi. Poyraz, görüntülerdeki paraların dikkatini çekmediğini de söyledi. A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, duruşmadaki son gelişmeleri aktardı.