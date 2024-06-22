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Bayram trafiği: Otoyollardan 21 milyon 67 bin 377 araç geçti

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Giriş: 22.06.2024 10:20
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili trafik verilerini açıkladı. Bakan Uraloğlu, 14-21 Haziran tarihleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyol ve köprüler ile birlikte Kamu-Özel İşbirliği ile yapılan otoyol ve köprülerden toplam 21 milyon 67 bin 377 aracın geçiş yaptığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, bu tarihler arasında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollardan 13 milyon 413 bin 68, Kamu-Özel İşbirliği ile hayata geçirilen projelerden de 7 milyon 654 bin 309 aracın geçiş yaptığını bildirdi.
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