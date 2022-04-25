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Bayram tatili 9 gün olur mu? Gözler kabine toplantısında

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Giriş: 25.04.2022 08:26
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak. Toplantıda Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, Irak'ın kuzeyinde teröristlere yönelik başlatılan Pençe-Kilit operasyonu ve ekonomi konuları ele alınacak. Ayrıca toplantıda Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı da belli olacak.
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