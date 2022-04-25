Bayram tatili 9 gün olur mu? Gözler kabine toplantısında

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak. Toplantıda Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, Irak'ın kuzeyinde teröristlere yönelik başlatılan Pençe-Kilit operasyonu ve ekonomi konuları ele alınacak. Ayrıca toplantıda Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı da belli olacak.

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