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Bayram sabahı Türkiye'den katil İsrail'e peş peşe tepki

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Giriş: 13.05.2021 09:12
Güncelleme:13.05.2021 09:16
Son dakika haberi... 1947'den beri Filistin'e zulmeden terör devleti olan İsrail'in, mukaddes belde Kudüs'ü ve Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı işgal girişimi bu bayramı buruk geçirmemize neden oldu. Çocuk katili İsrail'e bayram sabahı Türkiye'den isimlerden tepkiler peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açıklamalarda bulundu.
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