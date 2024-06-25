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Bayraktar TB3 rekora doymuyor! "Bugüne kadar ki en yüksek..."

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2024 20:38
Türkiye'nin göklerdeki gücü Bayraktar TB3 yeni bir rekora daha imza attı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3'ün havadaki rekor kıran o anlarını Selçuk Bayraktar paylaştı. İşte detaylar...
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Bayraktar TB3 rekora doymuyor!
Bayraktar TB3 rekora doymuyor!
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