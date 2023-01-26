26 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Batı medyasında neden "Erdoğan karşıtı" seçim manşetleri neden atılıyor? Türkiye haberleri nasıl hazırlanıyor?

Batı medyasında neden "Erdoğan karşıtı" seçim manşetleri neden atılıyor? Türkiye haberleri nasıl hazırlanıyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.01.2023 11:14
ABD medyası bir kez daha "tehdit dili" kullanarak Türkiye karşıtı bir kampanya yürüttü. bu kez ABD merkezli Bloomberg, İsveç'in NATO üyeliği konusunda; 'Türkiye'ye baskı uygulanması' gerektiğini yazdı. haberde, "Gerekirse Türkiye'ye yaptırımlar da uygulanmalı" ifadelerine yer verildi. The Economist ve Bloomberg'in ardından Alman Stern dergisi de Türkiye'de gerçekleşecek seçimle ilgili hazırladığı analizde skandal ifadeler kullandı. Başkan Erdoğan'ı hedef alan dergi 'Kundakçı Erdoğan' kapağı ile çıktı. Alman kökenli gazeteci Klaus Jürgens, ABD ve Batı medyasının yalan haberlerine hız verdiği bu dönemde muhabirlerin her gün 'Türkiye'ye karşı nasıl yalan haber yapabilirim' diyerek çalıştığını söyledi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Batı’nın manşet silahı! Ne planlıyorlar?
Batı'nın manşet silahı! Ne planlıyorlar?
AK Parti’den adaylık anketi
AK Parti’den adaylık anketi
109 ton altın için geri sayım!
109 ton altın için geri sayım!
Kendini HDP’nin 3. genel başkanı zannediyor
"Kendini HDP'nin 3. genel başkanı zannediyor"
El-Bab’da DEAŞ operasyonu!
El-Bab'da DEAŞ operasyonu!
Yeni torba kanun geliyor!
Yeni torba kanun geliyor!
Rayiç bedel oyunu
Rayiç bedel oyunu
Mavi Vatan onlara emanet!
Mavi Vatan onlara emanet!
Rum kesimi silahlanmayı sürdürüyor
Rum kesimi silahlanmayı sürdürüyor
Batı’da enflasyon çıkmazı sürüyor!
Batı’da enflasyon çıkmazı sürüyor!
İslam düşmanlığı insan hakları sorunudur
"İslam düşmanlığı insan hakları sorunudur"
İYİ Parti’den yeni bakanlık çıkışı
İYİ Parti'den "yeni" bakanlık çıkışı
Daha Fazla Video Göster