Batı destekli İsrail katliamı 20. gününde | Gazze’ye bombalar yağıyor! A Haber sınır hattında

İşgalci ve siyonist İsrail Batı’dan aldığı silah desteği ile Gazze’de Müslümanların üzerine bomba yağdırmaya devam ediyor. Gazze’nin kuzey kesimlerine atılan bombalardan sonra çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı. Sınır hattından son gelişmeleri A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.

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