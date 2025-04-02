Başörtülü öğrenci okula alınmadı! A Haber ekibi o okulda: KKTC’yi ikiye bölen bir toplumsal gerilim!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir ortaokul öğrencisinin başörtüsü nedeniyle okula alınmaması büyük tartışmalara yol açtı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Lefkoşa’da İrsen Küçük Ortaokulu'ndan yaptığı yayında, "Yıl 2025 ama 28 Şubat’ın hortlatıldığı nokta burası KKTC." diyerek yaşanan krizin ciddiyetine dikkat çekti. Hükümetin "bone ve bandana" şartı getiren düzenlemesi tepki çekerken, sendikalar ve bazı okul yönetimleri protesto eylemleri düzenledi. KKTC Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri okula alınmazken, KKTC Başbakanı yaşanan gerilimi doğrulayarak, konunun daha geniş bir istişare süreci ile ele alınacağını açıkladı. Başkent Lefkoşa’daki eylemler, ülkede yeni bir toplumsal ayrışmaya yol açtı. İşte Ata Gündüz Kurşun'un yaşanan olaya ilişkin açıklamaları...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN