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Başkan’dan yeni anayasa vurgusu: Yenisini sizlerle beraber yapacağız

Başkan'dan yeni anayasa vurgusu: Yenisini sizlerle beraber yapacağız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.05.2025 23:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. Erdoğan burada Türkiye'nin her alanda başarıdan başarıya koştuğunu belirterek "Terörsüz Türkiye kavşağını suhuletle döndükten sonra, Türkiye yüzyılına çok daha hızlı ulaşacağız" dedi. Erdoğan, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili, "Arkadaşlarımız şu an itibarıyla yeni anayasanın hazırlığı için bir çalışmayı sürdürüyorlar, sürdürecekler" dedi. Konuşmasının ardından Başkan Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı.
Başkan’dan yeni anayasa vurgusu: Yenisini sizlerle beraber yapacağız
Başkan’dan yeni anayasa vurgusu
Başkan'dan yeni anayasa vurgusu
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