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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan seçim mesajı: Kimse Kürt kardeşimin iradesine silah zoruyla ipotek koyamayacak

A Haber
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Giriş: 11.05.2023 09:44
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimler ile ilgili bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan, "Benim Kürt kardeşimi kimse tehdit edemeyecek, silah zoruyla kimse iradesine ipotek koyamayacak! Bu ülkede analar bir daha ağlamayacak…" dedi.
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