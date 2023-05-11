11 Mayıs 2023, Perşembe
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan seçim mesajı: Kimse Kürt kardeşimin iradesine silah zoruyla ipotek koyamayacak
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimler ile ilgili bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan, "Benim Kürt kardeşimi kimse tehdit edemeyecek, silah zoruyla kimse iradesine ipotek koyamayacak! Bu ülkede analar bir daha ağlamayacak…" dedi.