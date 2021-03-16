Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mısır mesajı: Mısır halkı bizimle ters düşmez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı resmi ziyaret sonrasında ortak basın toplantısında açıklamalarında bulundu. Başkan Erdoğan Bosna Hersek'e 30 bin doz koronavirüs aşısı verileceğini ifade ederken, Mısır ile olan diplomatik temasa da değindi. Erdoğan konuya ilişkin "Mısır halkı bizimle ters düşmez" ifadelerini kullandı. Doğu Akdeniz'deki son durum için "kimin eli kimin cebinde" diyen Erdoğan Suudi Arabistan'ın Türkiye'den SİHA talep ettiğini de sözlerine ekledi.