Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Manisa’da kritik açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen AK Parti mitinginde konuştu. "Vesayet, terör örgütü, ekonomik tetikçileri, siyasi ve ekonomik bütün mühendislik gayretleriyle boğuşa boğuşa bugüne geldik." ifadelerine yer veren Başkan Erdoğan "2002'den beri hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarına karşı güçlü bir dirençle karşılaştık." şeklinde konuştu. Diğer yandan son dönemde 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ortaya atılan ‘mezhep’ ve ‘Alevilik’ söylemleri üzerinden tetiklenmeye çalışılan tehlikeli oyuna da sert yüklenen Başkan Erdoğan, “Çıkmış Bay Bay Kemal, Alevilikten şundan bundan bahsediyor. Bizim mezhep ayrımı diye bir derdimiz yok. Bizim tek dinimiz var İslam ve Müslümanlık. Başka bir dinimiz yok." açıklamasını yaptı. Bir de müjde veren Başkan Erdoğan, kamu bankalarının Togg için 36 ay vade ile 0,99 oranda kredi kullandıracağını bildirdi.