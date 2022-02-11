11 Şubat 2022, Cuma
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan karantina sonrası ilk açıklama | Emine Erdoğan'ın durumu nasıl?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 sürecinin ardından cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı. Cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Çok rahat atlattım, aşının faydası muhakkak oldu." ifadelerini kullanarak "Çalışmalara devam ettim, Pazartesi BAE’ye gidiyorum." dedi. Eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili "Benden bir gün sonra başladı, henüz eşim atlatamadı." şeklinde konuştu.