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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İzmir Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde atama müjdesi: 35 bin sağlık çalışanı alacağız

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Giriş: 27.01.2024 17:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda hasta kabulüne başlayan İzmir Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını gerçekleştiriyor. Başkan Erdoğan açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, şubat ayında 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli alımı yapılacağını duyurdu.
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