Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan yerli teknoloji hamlelerine değişirken Baykar'ın artık yoğunluktan ürün yetiştiremediğini ifade etti. CHP'ye sert sözlerle yüklenen Başkan Erdoğan "CHP ve yoldaşları bayat senaryoları yeniden tedavüle sokmaya çalışıyor. Fitne tüccarlarına açıkça söylüyorum. Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız." dedi. .