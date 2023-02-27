27 Şubat 2023, Pazartesi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Adıyaman'da depremzedelere seslendi: Şehirler bir yılda ayağa kaldırılacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan deprem bölgesindeki şehirlerin bir yılda ayağa kaldırılacağını söylerken "Dünyada bizim kadar kısa sürede toparlanan bir ülke olmamıştır." dedi. İşte detaylar...