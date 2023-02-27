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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Adıyaman'da depremzedelere seslendi: Şehirler bir yılda ayağa kaldırılacak

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Giriş: 27.02.2023 17:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan deprem bölgesindeki şehirlerin bir yılda ayağa kaldırılacağını söylerken "Dünyada bizim kadar kısa sürede toparlanan bir ülke olmamıştır." dedi. İşte detaylar...
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