Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan ABD’ye “Suriye’den çekil” çağrısı ve F-35 tepkisi

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya dönüşü uçakta gazetecilere çok önemli açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan, ABD'ye Suriye'den çekilme çağrısında bulunarak "ABD çıkmalı ve burası Suriye halkına bırakılmalı" dedi. Öte yandan Erdoğan, ABD'ye F-35 konusunda tepki göstererek "Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı verecekler" ifadelerini kullandı. O uçakta olan Daily Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Nur Özkan Erbay, açıklamların detaylarını A Haber canlı yayınında anlattı.

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