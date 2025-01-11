11 Ocak 2025, Cumartesi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İbrahim Tatlıses'ten "Urfalıyam Ezelden" türküsü!
AK Parti’nin 8. Büyük Olağan Kongre süreci hızla devam ederken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır’daki programının ardından Şanlıurfa’ya geçti. Şanlıurfa kongresinde ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Başkan Erdoğan’ı sahnede karşıladı. Başkan Erdoğan ile İbrahim Tatlıses, birlikte "Urfalıyam Ezelden" türküsünü söyledi.