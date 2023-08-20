Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte’de, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Macaristan'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

İletişim Bakşanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Sırbistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar'ın barış ve istikrarı bakımından Sırbistan'ı anahtar ülke olarak gördüğünü belirterek, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin tarihin en üst noktasına ulaştığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demir de eşlik etti" ifadelerine yer verildi.



