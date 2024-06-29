Başkan Recep Tayyip Erdoğan NUN Okullarında torununun mezuniyet törenine katıldı: Türkiye için, ümmet için bir hayalini olsun

NUN Okullarının 4. Mezuniyet Töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eşi Emine Erdoğan, Prof. Dr. Hayrettin Karaman ve Sadık Albayrak’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Başkan Erdoğan NUN Okulları'na vurgu yaparak "Bir yandan manevi değerlerine sahip çıkan, diğer yandan sorgulayan, bilgi, irade, duygu ve eylem bütünlüğüne sahip nesiller yetiştiriliyor." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca öğrencilere de seslenerek "Türkiye için, ümmet için, insanlık için bir hayaliniz olsun" dedi. İşte detaylar...

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