Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti ikinci yirmi yılında neler yapacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2001 yılında AK Parti'yi kurdu, girdiği 17. seçimden de zaferle ayrıldı. Türk siyasi hayatına damgasını vuran AK Parti, şimdi Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ikinci 20 yılına hazırlanıyor. Peki yeni dönemde AK Parti güçlü Kabine ile hangi alanlara öncelik verecek, yeniden yapılanmasını nasıl gerçekleştirecek? İşte detaylar…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ile girdiği 17. seçimden de sandıktan birinci parti olarak çıktı ve zaferler hanesine bir yenisini ekledi.

BAŞKAN ERDOĞAN: KAZANAN TÜRKİYE VE MİLLETTTİR

28 Mayıs 2023'ta milletin oyları ile yeniden Başkan seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki tarihi konuşmasında, "Kazanan sadece biz değiliz, kazanan Türkiye'dir. Kazanan tüm kesimleri ile milletimizin ta kendisidir." demişti.

Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa ve ihyaya devam ediyoruz. Hazır mıyız buna?" ifadelerine yer vermişti.

TÜRKİYE YÜZYILI BAŞLADI

Başkan Erdoğan tarafından 14 ağustos 2001'de kurulan, hayata geçirdiği reformlar ve icraatlarıyla Türk siyasi hayatına damgasını vuran AK Parti şimdi Türkiye yüzyılı vizyonuyla ikinci yirmi yılına hazırlanıyor.

REFORM VE YAPILANMA

AK Parti'nin ikinci yirmi yılda en önemli mottolarından biri tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi yeniden yapılanma ve reform olacak.

"CUMHURİYETİMİZİN 2. YÜZYILINA YAKIŞAN BİR KABİNE OLACAK"

28 Mayıs seçimi öncesi A Haber'e konuk olan ve ilk sinyalleri veren Başkan Erdoğan, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan bir kabinemiz olacak. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize gönül vermiş kadrolarla yola devam edeceğiz. Pek çok değerli ismimiz mevcut. İnşallah Kabinemizde Türkiye Yüzyılı vizyonuna ayak uyduracak isimler olacak." şeklinde konuşmuştu.

YENİ ANAYASA

Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli hedefi hiç kuşkusuz darbe vesayetinin izlerinin silindiği, vatandaşı önceleyen, hak ve özgürlükleri güvence altına alan yeni bir Anayasa'nın hazırlanması.

Bu konuda Başkan Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgürlükçü anayasaya kavuşturmak istiyoruz. Seçimlerden sonra bu konuyu hem meclisimizin hem de milletimizin gündemine taşıyacağız. Yargı temsilcilerimizden de bu hususta katkı bekliyoruz." demişti.

EĞİTİMDE YENİLİK

Yeni dönemde toplumun talepleri öncelikli olacak. Eğitimin kalitesinin artırılması ve uluslararası standartlara kavuşmasına büyük önem verilecek.

SAĞLIKTA DA ATILIMLAR DEVAM EDECEK

Sağlık alanında hayata geçirilen reformlar ve yatırımlara devam edilecek. Öncelik her zaman olduğu gibi insan hayatı olacak.

Başkan Erdoğan, sağlık hususunda ise "Halen inşası süren 13 ve proje aşamasındaki 2 şehir hastanemizle birlikte bu sayıyı inşallah 35'e çıkartacağız. Her şehir hastanemizi ulusal ve uluslararası düzeyde birer marka haline getireceğiz," açıklamasını yapmıştı.

ULAŞIMDA DÜNYA İLE YARIŞ

Yeni dönemde yatırımda öncelik verilecek alanlar arasında ulaştırma ilk sıralarda geliyor.

Zira 2053'e kadar 196 milyar dolarlık ulaşım yatırımı planlanmış vaziyette.

Bu yatırımlar arasında demiryolu ve hızlı tren projeleri önemli yer tutuyor.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ

Sanayi ve teknoloji de AK Parti'nin ikinci yirmi yılında büyük önem verdiği alanlar arasında. Türkiye'nin teknoloji kapasitesini artıracak, yeni buluşları üretime kazandıracak çalışmalar desteklenecek.

Devlet bütçesinden ar-ge'ye ayrılan pay, Avrupa Birliği ortalamalarının üzerine çıkarılacak.

ÇEVRE-ŞEHİRCİLİK VE İKLİM ÇALIŞMALARI

Türkiye'nin ikinci yüzyılında çevre ve şehircilik alanında da reform niteliğinde adımlar atılacak. İklim değişikliğiyle mücadele artacak, her alanda kendine yeten şehirler inşa edilecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Bu alandaki en önemli nihai hedef ise kentsel dönüşüme girmemiş alan kalmaması.

Kurulduğu 2001 yılından bu yana devrim niteliğinde hamlelere imza atan ve yeni Türkiye'nin vizyonunu çizen AK Parti yeni kadrosuyla yeni hedef ve reformları hayata geçirecek, tıpkı bundan önce olduğu gibi.