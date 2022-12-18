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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'ya gitti

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Giriş: 18.12.2022 14:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine, 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katılmak üzere Doha'ya gitti.
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