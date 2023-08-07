07 Ağustos 2023, Pazartesi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası duyurdu! İşte çiftçinin merakla beklediği fındık fiyatları...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında gündeme ve ekonomiye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan Türkiye'deki muhalefeti değerlendirirken "Türkiye'nin en büyük talihsizliği, iş bilmez muhalefete sahip olmasıdır." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca Akbelen'deki provokasyonlara da değinirken "Kampanyanın ağaç hassasiyetiyle izahı mümkün değil." ifadelerini kullandı. Diğer yandan ekonomi konusunda da açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan "Enflasyonu tek haneli rakamlara yine biz indireceğiz. İnsanlar gibi devletlerin de hayatlarında inişler çıkışlar olabilir. Türkiye’nin gücü de imkanı da büyüktür." dedi. Diğer yandan Başkan Erdoğan fındık fiyatlarını da açıkladı. İşte detaylar...