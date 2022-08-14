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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bektaş Veli Dergahı'nı ziyaret etti

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Giriş: 14.08.2022 01:28
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bektaş Veli'nin 751'inci yıl dönümü nedeniyle "Bu Kapı, Sevgi, Barış, Kardeşlik, Muhabbet Kapısıdır" temasıyla düzenlenen anma program çerçevesinde Hacı Bektaş Veli Müzesini ve Dergahı'nı ziyaret etti ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı'nın ardından Hacı Bektaş Veli Dergahı ve Müzesi'ne geçti.

Burada dua eden ve yetkililerden bilgi alan Başkan Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ, Mustafa Şen ve Vedat Demiröz ile AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da eşlik etti.

Başkan Erdoğan, ziyarette esnaf ve vatandaşlar ile sohbet etti.

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