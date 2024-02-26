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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 12 Dev Adam’ın zaferini heyecanla izledi | İşte o anlar...

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Giriş: 26.02.2024 00:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nın, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde İzlanda ile oynadığı maçı televizyondan izledi. İşte o anlar...
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