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Başkan Erdoğan’ın Yunanistan ziyaretinin şifreleri! Yeni dönem nasıl seyredecek?

A Haber
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Giriş: 07.12.2023 13:56
Güncelleme:07.12.2023 14:06
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 yılın ardından Atina'ya kritik bir ziyaret düzenliyor. Başkan Erdoğan’ın ziyareti 2 ülkenin ilişkileri açısından büyük önem taşıyor. Eğitimden sağlığa ekonomiden Yunan adalarına kadar önemli konular ele alınacak. Peki yeni dönem nasıl seyredecek? Gelişmeleri A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktarırken A Haber ekiplerinden Manolis Kostidis ile Sabah gazetesi Okan Müderrisoğlu önemli değerlendirmelerde bulundu.
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