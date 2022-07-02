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Başkan Erdoğan'ın uyarısı dünya basınında! Dikkat çeken İsveç detayı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.07.2022 10:42
Stockholm ve Helsinki'den ardı ardına Türkiye ile anlaşmaya bağlılık açıklamaları geliyor. İsveç Başbakanı "Anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız" derken, Finlandiya'dan da "İşbirliğine hazırız" denildi.
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