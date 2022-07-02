02 Temmuz 2022, Cumartesi
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Başkan Erdoğan'ın uyarısı dünya basınında! Dikkat çeken İsveç detayı
Stockholm ve Helsinki'den ardı ardına Türkiye ile anlaşmaya bağlılık açıklamaları geliyor. İsveç Başbakanı "Anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız" derken, Finlandiya'dan da "İşbirliğine hazırız" denildi.