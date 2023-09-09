09 Eylül 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan’ın “Dünya 5’ten büyüktür” çıkışı! BM adil bir yapıya nasıl dönüşür?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın "Dünya 5’ten büyüktür" söylemiyle, Birleşmiş Milletler düzenine yönelik bir sistem eleştirisi yaptı. Diğer birçok ülke de adil olmayan bir temsil sorunu ve bununla ilintili memnuniyetsizliğini dile getiriyor. Peki Birleşmiş Milletler, etkinliğini ve güvenirliliğini neden kaybetti? Küresel güç konumundaki ülkeler tarafından örgüt nasıl işlevsiz hale getiriliyor? Birleşmiş Milletler reformu neden mümkün olamıyor? İşte tüm bu soruların yanıtı…