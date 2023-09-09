09 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan’ın “Dünya 5’ten büyüktür” çıkışı! BM adil bir yapıya nasıl dönüşür?

Başkan Erdoğan’ın “Dünya 5’ten büyüktür” çıkışı! BM adil bir yapıya nasıl dönüşür?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.09.2023 16:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın "Dünya 5’ten büyüktür" söylemiyle, Birleşmiş Milletler düzenine yönelik bir sistem eleştirisi yaptı. Diğer birçok ülke de adil olmayan bir temsil sorunu ve bununla ilintili memnuniyetsizliğini dile getiriyor. Peki Birleşmiş Milletler, etkinliğini ve güvenirliliğini neden kaybetti? Küresel güç konumundaki ülkeler tarafından örgüt nasıl işlevsiz hale getiriliyor? Birleşmiş Milletler reformu neden mümkün olamıyor? İşte tüm bu soruların yanıtı…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
BM adil bir yapıya nasıl dönüşür?
BM adil bir yapıya nasıl dönüşür?
Seçim yenilgisi gölgesinde 100. yıl kutlaması!
Seçim yenilgisi gölgesinde 100. yıl kutlaması!
Türk Yıldızları ile Hürjet uçu gerçekleştirdi! Türk’ün semalarındaki hür ve bağımsız gücü
Türk Yıldızları ile Hürjet uçu gerçekleştirdi! Türk’ün semalarındaki hür ve bağımsız gücü
Lider eşleriyle buluşma!
Lider eşleriyle buluşma!
Başkan Erdoğan diplomasi turuna hızlı başladı!
Başkan Erdoğan diplomasi turuna hızlı başladı!
G20’nin yıldızı Başkan Erdoğan!
G20'nin yıldızı Başkan Erdoğan!
İstanbul’u bozdu! Yanık merdivenler...
İstanbul'u bozdu! Yanık merdivenler...
Hangi konular masada olacak?
Hangi konular masada olacak?
Ekonomide yeni hedefler neler?
Ekonomide yeni hedefler neler?
İlklerin zirvesi! Tek çıkış rotası var
İlklerin zirvesi! Tek çıkış rotası var
İzmir düşmandan nasıl kurtuldu?
İzmir düşmandan nasıl kurtuldu?
G20 zirvesi! İlk oturum başladı!
G20 zirvesi! İlk oturum başladı!
Daha Fazla Video Göster