Başkan Erdoğan’ın “Dünya 5’ten büyüktür” çıkışı! BM adil bir yapıya nasıl dönüşür?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın "Dünya 5’ten büyüktür" söylemiyle, Birleşmiş Milletler düzenine yönelik bir sistem eleştirisi yaptı. Diğer birçok ülke de adil olmayan bir temsil sorunu ve bununla ilintili memnuniyetsizliğini dile getiriyor. Peki Birleşmiş Milletler, etkinliğini ve güvenirliliğini neden kaybetti? Küresel güç konumundaki ülkeler tarafından örgüt nasıl işlevsiz hale getiriliyor? Birleşmiş Milletler reformu neden mümkün olamıyor? İşte tüm bu soruların yanıtı…

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